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الامارات | عيون منبهرة بـ «المستقبل» في دبي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بانبهار وسعادة، عيون الصغار والكبار تتابع أحد الابتكارات بـ«متحف المستقبل» في دبي، حيث الروبوت الذكي يستعرض مهاراته وإمكاناته أمام روّاد الوجهة الشهيرة، التي تصحب الزوّار في رحلة تستشرف الغد المشرق، بكل ما فيه من آمال وأحلام تخدم البشرية، وتراهن على العلم والمعرفة وأصحاب العقول اللامعة، إذ يمتلك المتحف في مجموعته روبوتات متطورة تؤدي مهام متعددة، وتُعدّ من بين الأحدث في العالم، علاوة على العديد من الاختراعات الأخرى، والتجوال بين فضاءات مختلفة تراهن على كل ما هو جديد.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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