أسباب رائحة الفم الكريهة في الصيام.. إزاي تتخلص منها بسهولة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد رائحة الفم الكريهة في رمضان من المشكلات الشائعة التي تواجه الصائمين، وتتعدد أسبابها ما بين جفاف الفم، وتكاثر البكتيريا، وقلة الاهتمام بنظافة الفم والأسنان، ومع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة عدد ساعات الصيام، تتفاقم هذه المشكلة لدى البعض، ما يجعلهم يبحثون عن حلول فعالة للحفاظ على نفس منعش طوال اليوم، وفي السطور التالية، نستعرض العوامل التي تؤدي إلى انبعاث رائحة الفم الكريهة خلال الصيام، ومجموعة من النصائح العملية التي تساعد في التخلص منها بسهولة.

أسباب رائحة الفم الكريهة في الصيام

أشارت وزارة الصحة والسكان إلى مجموعة من النصائح لتجنب رائحة الفم الكريهة خلال شهر رمضان، إذ نصحت بغسل الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد وجبة السحور، لإزالة بقايا الطعام التي قد تتفاعل مع البكتيريا الموجودة في اللعاب، ما يؤدي إلى تخمرها وتأثيرها على رائحة الفم أثناء الصيام.

وأشارت إلى بعض الأسباب التي تجعل رائحة الفم كريهة أثناء الصيام من بينها:

جفاف الفم وانخفاض إنتاج اللعاب

يعتبر جفاف الفم من الأسباب الرئيسية لانبعاث رائحة غير مستحبة أثناء الصيام، إذ يعمل اللعاب على تنظيف الفم من بقايا الطعام والبكتيريا، وعند التوقف عن شرب الماء لساعات طويلة، يقل إفراز اللعاب، ما يهيئ بيئة مناسبة لنمو البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.

سوء نظافة الفم والأسنان

عدم تفريش الأسنان أو استخدام الخيط الطبي بشكل منتظم يؤدي إلى تراكم البكتيريا بين الأسنان وتحت اللسان، ويسبب انبعاث رائحة كريهة، كما أن إهمال تنظيف أطقم الأسنان أو التقويم يزيد من احتمالية تكون الروائح غير المستحبة.

تناول بعض الأطعمة في وجبة السحور

تتسبب بعض الأطعمة، مثل الثوم والبصل والتوابل القوية، في ظهور رائحة الفم الكريهة، إذ تحتوي على مركبات كبريتية تبقى في الفم بعد تناولها، وتتحلل بفعل البكتيريا، ما يؤدي إلى انتشار الرائحة طوال فترة الصيام.

الإفراط في الحلويات والمشروبات السكرية

تناول السكريات بكثرة خلال وجبتي الإفطار والسحور يشجع على نمو البكتيريا الضارة التي تتغذى على السكر، ما يسبب زيادة تراكم الأحماض والبكتيريا في الفم، وبالتالي تفاقم مشكلة الرائحة الكريهة.

زيادة حرق الدهون في الجسم

أثناء الصيام، يعتمد الجسم على الدهون كمصدر رئيسي للطاقة، ما يؤدي إلى إنتاج مواد تُعرف بالكيتونات، والتي تفرز عبر النفس وتسبب رائحة كريهة تشبه رائحة الفواكه المتخمرة.

الإصابة ببعض المشكلات الصحية

بعض الحالات المرضية، مثل التهاب اللثة، والتهابات الجيوب الأنفية، وارتجاع المريء، ومرض السكري، قد تكون سببًا في استمرار رائحة الفم الكريهة حتى مع الاهتمام بنظافة الفم.

طرق فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة في رمضان

ونصحت وزارة الصحة المصرية باتباع بعض الطرق الفعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة منها:

شرب كميات كافية من الماء

إذ يساعد شرب 8-10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور في الحفاظ على ترطيب الفم وزيادة إنتاج اللعاب، مما يقلل من فرص جفاف الفم وانبعاث الروائح الكريهة.

تنظيف الأسنان بانتظام

يجب تفريش الأسنان مرتين يوميًا على الأقل باستخدام معجون غني بالفلورايد، بالإضافة إلى تنظيف اللسان، حيث تتراكم البكتيريا على سطحه وتسبب رائحة الفم الكريهة.

استخدام غسول الفم والخيط الطبي

المضمضة بغسول الفم الخالي من الكحول يساعد في قتل البكتيريا، بينما يعمل الخيط الطبي على إزالة بقايا الطعام العالقة بين الأسنان، مما يقلل من احتمالية تكوّن الروائح غير المستحبة.

تجنب الأطعمة ذات الرائحة القوية في وجبة السحور

يفضل تقليل استهلاك الثوم والبصل والتوابل الحارة قبل الصيام، أو تنظيف الأسنان جيدًا بعد تناولها، لمنع بقائها في الفم لفترات طويلة.

تناول الأطعمة التي تحسن رائحة الفم

يمكن أن تساعد الفواكه والخضروات الغنية بالماء، مثل التفاح والخيار والبطيخ، في تنظيف الفم طبيعيًا وإزالة بقايا الطعام والبكتيريا، كما أن تناول اللبن الزبادي مفيد في تقليل نمو البكتيريا الضارة.

تجنب التدخين ومنتجات التبغ

يساهم التدخين في جفاف الفم وزيادة تراكم البكتيريا، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة رائحة الفم الكريهة.

مضغ العلكة الخالية من السكر

مضغ العلكة التي تحتوي على مادة الإكسيليتول يساعد في تحفيز إنتاج اللعاب، ما يقلل من جفاف الفم ويحافظ على انتعاش النفس.

الفحص الدوري للأسنان

زيارة طبيب الأسنان يمكن أن تساعد في اكتشاف وعلاج أي مشكلات صحية تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة، مثل التسوس أو التهابات اللثة.

نصائح بسيطة تخلي نفسك منتعش طول اليوم

وفي هذا السياق، قال الدكتور أسامة عاطف، طبيب الأسنان، لـ«الوطن»، أن صحة الفم والأسنان لا تقتصر على الجوانب الجمالية فحسب، بل تُشكل دورًا أساسيًا في الحفاظ على الصحة العامة، وأوضح أن الكثير من الأشخاص يهملون المشكلات البسيطة مثل التسوس أو التهابات اللثة، ما يؤدي إلى تفاقمها بمرور الوقت وصعوبة علاجها، وأضاف أن غالبًا ما يأتي المرضى إلى العيادة بعد تفاقم الألم ووصول المشكلة إلى مراحلها المتقدمة، وهو ما يقلل من الخيارات العلاجية المتاحة ويجعل تكلفة العلاج أعلى، في حين أن الفحص الدوري والعلاج المبكر يساهمان في تجنب هذه التعقيدات بشكل كبير.

وأشار إلى أن العادات الخاطئة مثل الإفراط في تناول السكريات، وعدم تنظيف الأسنان بانتظام وبالطريقة الصحيحة، إلى جانب إهمال الزيارات الدورية لطبيب الأسنان، تعد من أبرز الأسباب المؤدية إلى تفاقم مشكلات الفم والأسنان، وشدد على أن العناية بصحة الفم لا تقتصر فقط على استخدام الفرشاة والمعجون، بل تشمل أيضًا خيط الأسنان والغسول الفموي، لما لهما من دور أساسي في الحد من تراكم البكتيريا بين الأسنان.

كما أوصى بضرورة إجراء الفحص الدوري للأسنان كل ستة أشهر، حيث إن المشكلات البسيطة قد تتطور في حال إهمالها إلى مضاعفات خطيرة مثل فقدان الأسنان أو التهابات اللثة المزمنة، وأكد قائلًا إنه عند الشعور بحساسية الأسنان أو نزيف اللثة، لا يجب التهاون أو تأجيل زيارة الطبيب، فهذه إشارات تحذيرية قد تدل على وجود مشكلة تتفاقم مع الوقت.