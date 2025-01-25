الامارات | اليابان تجد حلاً لكل شيء.. حتى للسمكة التي تشعر بالوحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل أحد أحواض السمك اليابانية الكبيرة إلى حل مبتكر لتسلية سمكة «تشعر بالوحدة» بسبب انقطاع الزوار نتيجة إصلاحات يقوم بها الحوض.

وقالت إدارة حوض سمك كايكويكان في شيمونوسيكي، جنوب اليابان، إنه بمجرد إغلاق المنشأة للتجديد في ديسمبر الماضي «أصبحت سمكة الشمس مريضة».

وأضافت في بيان: لم نتمكن من معرفة السبب واتخذنا تدابير مختلفة، لكن أحد الموظفين قال: ربما تكون وحيدة لأنها تفتقد الزوار! ورغم عدم قناعة الإدارة بهذا الرأي إلا أنها أخذته بعين الاعتبار، وابتكرت حلاً سريعاً، وسرعان ما رأوا الفرق؛ ثم... في اليوم التالي، كانت بصحة جيدة مرة أخرى!

وتُظهر صورة نشرها الحوض سمكة الشمس وهي تسبح، وواحدة من عينيها تتجه نحو «أشخاص» مصنوعين من وجوه مقطوعة من الورق المقوى مثبتة على شماعات في مواجهة الزجاج. كما لوح الموظفون الاصطناعيون لسمكة الشمس، في محاولة لتشجيعها.

وبررت الإدارة بكون السمكة فضولية وتسبح إلى مقدمة حوضها كلما جاء الناس لزيارتها. وكان الموظفون قد لاحظوا أنه بمجرد توقف الزوار عن القدوم، توقفت السمكة عن تناول وجبات قنديل البحر وبدأت في فرك جسدها على الحوض، ما دفعهم إلى الشك في أنها أصيبت بمشاكل في الجهاز الهضمي أو أصيبت بالطفيليات، حسبما ذكرت صحيفة «ماينيتشي شيمبون» اليابانية.

وتعيش سمكة الشمس المحيطية في البحر المفتوح في المناطق المعتدلة والاستوائية في أنحاء العالم، ويمكن أن تنمو بشكل مذهل، إذ يصل وزنها إلى 1900 كيلوغرام ويبلغ طولها 3.3 أمتار.

من جهته، توصل حوض سمك ياباني آخر إلى حل إبداعي مماثل لإبقاء حيواناته معتادة على التفاعل البشري. فخلال فترة الإغلاق بسبب كوفيد-19 في عام 2020، طلب حوض سوميدا للأحياء المائية في طوكيو من المتطوعين إجراء مكالمة فيديو عبر تطبيق فيس تايم مع 300 ثعبان بحر مرقط، أصبحوا خجولين في غياب الزوار، ما جعل من الصعب على الموظفين التحقق منهم والتأكد من أنهم بصحة جيدة.