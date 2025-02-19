الامارات | هاريسون فورد: لم أتحول إلى كائن أحمر عملاق من قبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «استوديوهات مارفل» عن أفضل عنصر في فيلم «كابتن أميركا: عالم جديد شجاع»، وهو شخصية «ريد هولك» (الرجل الأحمر)، التي ظهرت على كل ملصقات الدعاية الخاصة بالفيلم، وفي إعلاناته التشويقية، وفي كل مكان عندما يتعلق الأمر بالفيلم التابع لأفلام «عالم مارفل السينمائي».

ويجسّد دور «الرجل الأحمر»، أيقونة هوليوود، النجم الأميركي هاريسون فورد (82 عاماً)، الذي كاد أن يسرق الأضواء من الممثل الرئيس في الفيلم، الأميركي أنتوني ماكي (46 عاماً)، أول عمل لفورد ضمن أفلام «مارفل».

ويجسّد فورد في الفيلم دور الجنرال ثاديوس إي. «ثندربولت» روس، حيث يتمتع بحضور قوي وجذاب في أداء الشخصية الغامضة، التي تجعل المشاهد أحياناً يرغب في الإعجاب به، لكنه في الوقت نفسه لا يثق كثيراً بما قد يفعله.

ويُعدّ وجود فورد في الفيلم مكسباً حقيقياً، حيث يأتي بعد تقديمه بعض أفضل أعماله في المسلسلين التلفزيونيين: «شرينكينج» و«1923».

كما يُعدّ روس مألوفاً بين المشاهدين باعتباره الجنرال منعدم الرحمة، وصائد «جرين هولك» (الرجل الأخضر)، بروس بانر، إضافة إلى كونه عدواً قديماً لشخصيات «المنتقمين» الخارقة (أفينجرز)، وكان يجسّد دور روس الممثل الأميركي، وليام هيرت، الذي رحل عن عالمنا عام 2022.

وصار روس حالياً رئيساً جديداً للولايات المتحدة، ويقدم نفسه كرجل صالح حريص على خدمة جميع الأميركيين، وفي مرحلة ما خلال أحداث الفيلم يتحول من الرئيس الصالح إلى «الرجل الأحمر».

ويقول فورد: «كنت أحب دائماً تجسيد مجموعة متنوعة من الشخصيات المختلفة، لكن هذا الدور متطرف للغاية، فأنا لم أقم من قبل بتجسيد شخصية تتحول إلى كائن أحمر عملاق».

يبدأ الفيلم بأحداث شديدة الإثارة، حيث يتعين على كابتن أميركا الجديد «سام» (الذي يجسّد شخصيته أنتوني ماكي)، وشريكه «خواكين توريس» المعروف باسم «فالكون» (الذي يجسّد شخصيته الممثل الأميركي داني راميريز)، منع عصابة إجرامية يقودها الـ«سايدويندر» الوحشي الجديد (الذي يجسّد شخصيته جيانكارلو إسبوزيتو «66 عاماً» نجم مسلسل «بريكنج باد») من تسليم مادة «الأدمانتيوم» المسروقة إلى مشترٍ غامض.

يشار إلى أن «الأدمانتيوم» هو معدن خيالي مستخدم في صنع الدرع الخاصة بـ«كابتن أميركا»، ولا يمكن تدميره تقريباً، وبعد إتمام المهمة يوجه الرئيس الأميركي الجديد ثاديوس روس، دعوة إلى سام لزيارة البيت الأبيض، وعلى هامش حفل استقبال رؤساء الحكومات الدوليين، يقترح روس عليه تشكيل فريق جديد من «المنتقمين»، إلا أن سام تساوره بعض الشكوك، حيث يتذكر كيف كان روس خصماً شرساً لـ«المنتقمين» عندما كان جنرالاً في الجيش، إلا أن روس يؤكد له أنه قد تغيّر.

وبعد فترة وجيزة، ينجو الرئيس بأعجوبة من محاولة اغتيال خلال حفل الاستقبال، وفجأة يتم تنويم العديد من المدعوين مغناطيسياً، ومن بينهم صديق سام، كابتن أميركا السابق، «إيزاياه برادلي»، ويتم فتح النار على روس.

وتتسبب الواقعة في تعريض المحادثات الدولية بشأن كيفية التعامل مع مادة «الأدمانتيوم»، للخطر، وبعد أن يتجاهل «كابتن أميركا» تعليمات الرئيس بالابتعاد عن الموضوع يتمكن من إثبات براءة «إيزاياه»، إلا أنه يكتشف مؤامرة خطرة في العملية.

ويُعدّ الفيلم الجديد «كابتن أميركا: عالم جديد شجاع»، شأنه شأن أفلام «كابتن أميركا» السابقة، التي كان يجسّد خلالها كريس إيفانز دور ستيف روجرز، فيلم إثارة أكثر من كونه عملاً للأبطال الخارقين، يشار إلى أن الفيلم الذي يُخرجه جوليوس أوناه (42 عاماً) واقعي نسبياً، حيث إن بطليه، (سام وخواكين)، ليس لديهما قوى خارقة.

ومن المؤكد أن عشاق «عالم مارفل» استمتعوا بمشاهدة الحركة المعتادة التي يقدمها كابتن أميركا وفالكون وهما يطيران بسرعة مذهلة، ويقضيان على الأشرار ويتصديان للطائرات المقاتلة، فهو أمر رائع للمشاهدة، لكن بعد أن شاهدنا الكثير من الأحداث المشابهة في أفلام «عالم مارفل السينمائي» السابقة، البالغ عددها 34 فيلماً، لم يكن الأمر بالقدر نفسه من الدهشة في عام 2025.

لذلك فقد كان من الأفضل قيام مخرج العمل، أوناه، بالتركيز على الحبكة والشخصيات، وتكون أحداث فيلم «كابتن أميركا: عالم جديد شجاع» أكثر إثارة، عندما لا يعرف المشاهد ماذا يحدث، أو من يتواطأ مع من.

ويُعدّ فيلم أوناه عمل إثارة سياسية، يضم أبطالاً خارقين من البشر وطاقماً من ألمع النجوم، ومن شأن الوقت أن يكشف لنا عن رأي المعجبين بشأن الفيلم، في الوقت الذي يشهد عدم تحقيق العديد من الأفلام الكوميدية الأخيرة، توقعات الخبراء من حيث الإيرادات في دور العرض.