الامارات | الألعاب الشعبية جزء أصيل من التراث وذكريات الطفولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألعاب الأطفال الشعبية في الإمارات جزء أصيل من التراث وذكريات الكثيرين، ومع اختلاف العصر استُبدلت الألعاب التقليدية بألعاب رقمية حديثة، غيّرت أسلوب حياة الطفل وجعلته يعيش في عالم افتراضي، ورغم ذلك لاتزال الألعاب الشعبية القديمة تُشّكل جزءاً مهماً من هوية الإمارات الثقافية، فهي تحمل في طياتها دروساً من الماضي، وفي مهرجان الظفرة البحري، بدورته الـ16 التي تقام على ساحل المغيرة في منطقة الظفرة، تتواصل أنشطة ومسابقات ركن الأطفال التي تشمل الألعاب الشعبية، مثل: البزل الخشبي، الخرز الملون المتحرك، صيد السمك، لعبة البزل التراثي، إضافة إلى ورشة مجسمات المهرجان، وأنشطة الرسم والتلوين، كما تتواصل مسابقة الطبخ وفعاليات السوق الشعبي وبيت النوخذة وعروض الحرف اليدوية، وعروض الفنون الشعبية.