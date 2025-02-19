الامارات | مقشر جوز الهند والسكر لبشرة نقية وشابة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يساعد مقشر جوز الهند والسكر على التمتع ببشرة نقية تشع شباباً وحيوية، وأوضحت مجلة «أوكو تست» الألمانية أن مقشر جوز الهند والسكر يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة ويعمل على تنشيط سريان الدم، ما يمنح البشرة مظهراً وردياً، وملمساً مخملياً ينطق بالرقة والأنوثة، ويعد زيت جوز الهند مغذياً وصديقاً للبشرة بشكل خاص، كما أنه ينظف البشرة بشكل جيد للغاية، إذ إنه يتمتع بتأثير مضاد للبكتيريا من دون انسداد المسام، ولتحضير مقشر جوز الهند والسكر تحتاج المرأة إلى المكونات التالية: 100 غرام من سكر القصب الكامل، 50 غراماً من زيت جوز الهند غير المكرر، 50 غراماً من القهوة المطحونة والمجففة جيداً، زيوت عطرية مثل البرتقال أو الليمون أو النعناع أو الورد أو اللافندر.

طريقة التحضير: سخني دهون جوز الهند في وعاء حتى يصبح سائلاً، اخلطي الدهن السائل جيداً مع السكر والقهوة، قومي بإضافة بضع قطرات من الزيت العطري واخلطي كل شيء جيداً، وبعد ذلك يتم تطبيق مقشر جوز الهند والسكر على البشرة الرطبة مع مراعاة توزيعه بالتساوي، وتركه فترة وجيزة كي يؤتي مفعوله، ثم يتم شطفه بالماء الدافئ.