الامارات | تحقيق في بلدة مكسيكية شكرت تجار المخدرات على هدايا عيد الميلاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

قالت الصحافة المكسيكية أن المدعين العامين يحققون مع مسؤولين في بلدة تم فيها نشر لافتة تشكر أحد أمراء المخدرات على هدايا موسم الأعياد للأطفال.

وفي الماضي، كانت عصابات المخدرات في المكسيك توزع الهدايا أو أكياس الطعام على السكان المحليين في فترة الأعياد، في محاولة لتحسين صورتها أو بناء الدعم المحلي.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي من بلدة كولكومان، في ولاية ميتشواكان الغربية، لافتة في معرض عيد الميلاد تشكر زعيم كارتل خاليسكو نيميسيو أوسيجويرا، المعروف باسمه المستعار "إل مينشو"، على الهدايا. وقالت اللافتة "يشكر أطفال كولكومان السيد نيميسيو أوسيجويرا وأبنائه، 2 و3 ودلتا 1، على لفتتهم النبيلة. "شكرا على هداياكم".

وكرر شخص يتحدث عبر مكبر الصوت هذه الرسالة، ولكن لم يكن من الواضح إلى أي مدى شارك المسؤولون المحليون في الرسالة أو علموا بها، أو ما إذا كانوا قد وافقوا عليها. وغالبًا ما يتم تنظيم مثل هذه المعارض جزئيًا من قبل مجموعات مدنية أو حي أو مجموعات أخرى.

وقالت الرئيسة كلوديا شينباوم وفقا لأسوشيتد برس، إن المسؤولين المحليين يخضعون للتحقيق بحثًا عن أي روابط محتملة باللافتة. وقالت: "من الواضح أننا ندين هذه اللافتات". "لا يمكن لجماعة إجرامية أن تعقد حدثًا عامًا للترويج لقبول العنف".

وقالت شينباوم إن المدعين الفيدراليين يحققون فيما إذا كان عمدة المدينة "لديه علاقات بجماعات إجرامية، أو من وضع هذه اللافتة".

وفي المناطق الواقعة على طول الحدود مع ميتشواكان والتي تهيمن عليها عصابة خاليسكو القوية، ليس من غير المعتاد رؤية علامات على سيطرة العصابة.

إذ أقام الكارتل نقاط تفتيش على الطرق في المنطقة، وهاجم منافسيه بالقنابل المزروعة على جانب الطريق وطائرات بدون طيار لإسقاط القنابل، وفي الوقت نفسه تبرعت بالترامبولين لأطفال السكان المحليين. كما أجبرت الكارتلات بعض السكان المحليين على الانضمام إلى المظاهرات ضد عمليات الجيش.