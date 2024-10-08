يتجاهلها كثيرون.. طبيب أسنان يكشف 7 علامات تحذيرية مبكرة لسرطان الفم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سلط أحد أطباء الأسنان الضوء على أعراض مثيرة للقلق يتجاهلها كثير من الناس.

وبحسب express، حذر الدكتور فراخ حامد من "مركز استيتيك" لطب الأسنان من عدة علامات قد يتجاهلها الناس، وأشار إلى سبعة أعراض مختلفة يمكن أن تكون بمثابة إشارات تحذيرية مبكرة، وهي:

سمك في الحلق

ووصف الخبير هذا الإحساس بأنه "شعور مستمر بوجود شيء في الحلق"، والذي قد يشمل تغيرًا في البلع أو انزعاجًا مستمرًا في الحلق، وأشار إلى أن العديد من الأشخاص لا يربطون هذا على الفور بمشكلات صحية محتملة طويلة الأمد.

وحذر قائلا: "قد يكون هذا بمثابة إشارة تحذير مبكرة لسرطان الفم، ومن المهم الاستماع إلى جسدك".

تغيرات أو بحة في الصوت

قد يشير هذا العرض الشائع لنزلات البرد والإنفلونزا إلى شيء أكثر خطورة إذا لاحظ المرضى تغيرات مستمرة، خاصة إذا كانوا يعانون من صعوبة في التحدث بصوت عالٍ أو بوضوح، وحث الخبير أولئك الذين يعانون من هذه الحالة على طلب الفحص.

تضخم الغدد الليمفاوية

قد ينذر تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة بمجموعة من الأمراض، ويحذر أحد المتخصصين الطبيين: "إذا لاحظت تورمًا أو كتلة في رقبتك تستمر أو تنمو، فمن الضروري طلب العناية الطبية على الفور، يمكن أن يؤثر الاكتشاف المبكر بشكل كبير على نجاح العلاج".

مشكلات المضغ أو البلع

غالبًا ما تؤدي مشكلات المضغ أو البلع أو التحدث إلى دفع الأشخاص إلى طلب المشورة الطبية لأن مثل هذه المشكلات تتداخل مع الحياة اليومية.

ينصح الدكتور حامد بشكل خاص أولئك الذين يعانون من صعوبات مستمرة أو متصاعدة بإجراء فحص من قبل أخصائي رعاية صحية.

آلام الأذن والرأس

يجب أن ننتبه إلى آلام الأذن والصداع المستمرة، خاصة عندما ترتبط بأعراض سرطان الفم، وأشار خبير الصحة إلى أنه "في حين يمكن أن تُعزى آلام الأذن والصداع إلى أسباب مختلفة، فإن حدوثها المستمر أو غير المعتاد يستحق الاهتمام، خاصة عندما تكون مصحوبة بأعراض أخرى لسرطان الفم، من المهم ربط هذه النقاط ومناقشتها مع طبيب الأسنان أو الطبيب".

أحاسيس الخدر

قد يصاحب خدر أو إحساس غير عادي في منطقة الفم، بما في ذلك الشفاه واللسان، تغيرات في اللون، ما يشير إلى علامة تحذيرية خطيرة لسرطان الفم.

وأكد الدكتور حامد: "هذه ليست تغيرات طبيعية، ولا ينبغي تجاهلها، يمكن لمقدم الرعاية الصحية المساعدة في تحديد السبب والخطوات التالية اللازمة".

أسنان فضفاضة

يمكن أن يكون تخلخل الأسنان دون وجود مشاكل أسنان واضحة أيضًا أحد أعراض القلق، منفصلة عن أمراض الأسنان الشائعة.

وحذر الدكتور حامد: "إذا كنت تعاني من هذا إلى جانب أعراض أخرى، فقد يكون ذلك علامة على شيء أكثر خطورة، مثل سرطان الفم. ومن الأهمية بمكان الإبلاغ عن هذه التغييرات لطبيب الأسنان أو أخصائي الرعاية الصحية في أقرب وقت ممكن".

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