ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي بالحليب على الريق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أحمد صلاح يقول إن شرب الشاي بالحليب هو عادة شائعة في العديد من الثقافات، ولكنه يحمل بعض الفوائد والأضرار المحتملة

تثبيط امتصاص الحديد

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية لمصراوي، يحتوي الشاي على مادة تسمى التانين، والتي قد تقلل من امتصاص الحديد من الأطعمة الأخرى، لذلك، من الأفضل تجنب شرب الشاي مباشرة بعد تناول الأطعمة الغنية بالحديد.

اضطراب المعدة

بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يؤدي شرب الشاي بالحليب على الريق إلى حدوث اضطرابات في المعدة مثل الانتفاخ أو الحموضة، وذلك بسبب اختلاف درجة الحموضة بين الشاي والحليب.

تأثير على النوم

يحتوي الشاي على الكافيين الذي قد يؤثر على جودة النوم إذا تم تناوله قبل النوم مباشرة.

من ناحية أخرى، قد يكون لشرب الشاي بالحليب بعض الفوائد المحتملة

مصدر للطاقة

يوفر الشاي بالحليب بعض الطاقة اللازمة لبدء اليوم.

مصدر للكالسيوم

الحليب مصدر غني بالكالسيوم، وهو عنصر أساسي لصحة العظام والأسنان.

مضادات الأكسدة

يحتوي الشاي على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في حماية الخلايا من التلف.

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