صديق للكبد والكوليسترول.. تناول هذا المشروب وشاهد ما سيحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك مشروب برتقالي اللون يحتوي على العديد من الفوائد والمعادن، والعناصر الغذائية، عند تناول كوب من هذا المشروب صباحا، تتحسن أعضاء الجسم بما فيها الكبد والكوليسترول.

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن الجزر من الخضروات الطبيعية التي تحتوي على قنبلة من العناصر الغذائية، وتناول كوب واحد يوميا يساعد على إنخفاض الكوليسترول الضار بالجسم، وينظف الكبد من الشوائب والسموم.

وأشارت إلى أن الجزر يحتوي على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة وهما عاملان مهمان لصحة القلب والمناعة والكوليسترول، وكذلك خفض الدهون الثلاثية.

وقدمت عدة فوائد أخرى للجزر وتشمل ما يلي:

تنظيف الكبد من الشوائب.

تقوية المناعة.

تعزيز البصر.

تعزيز صحة العظام.

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