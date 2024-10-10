تخدم 80 ألف نسمة.. رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط يتفقد محطة صرف صحي الواسطى

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، زيارة تفقدية لمحطة صرف صحي قرية الواسطى التابعة لمركز الفتح.

وأشاد الشرقاوي، بالإنجازات المحققة في المحطة، موضحًا أن المحطة تحتوي على أربع طلمبات، كل منها تصرف 210 لتر/ثانية، وتعمل بطاقة تصميمية تبلغ 30 ألف متر مكعب يوميًا، كما أشار إلى أن خط الطرد يمتد بطول 11.75 كيلومتر بقطر 700 مم من نوع GRP، ويخدم قرى الواسطى وأولاد سراج وتل أولاد سراج ومنشأة المعصرة، مستفيدًا منه حوالي 80 ألف نسمة ضمن مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية.

وأكد الشرقاوي، على متابعته المستمرة لتنفيذ المشروعات في القرى والنجوع، سواء من خلال الجولات الميدانية أو الاجتماعات، لضمان تقدم العمل وفق الجدول الزمني المحدد. كما شدد على تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات التنفيذ والانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في أسرع وقت ممكن.