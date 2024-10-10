"كنا متفقين محدش يعرف وأحلى قصة حب".. 20 صورة لحكاية زواج محمود كهربا السري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - في نوفمبر 2015 قالت المذيعة شيما صابر أثناء ظهورها على شاشة قناة دي إم سي سبورتس إن المذيعة سارة خليفة، زوجة محمود كهرباـ حررت محضرًا في قسم شرطة الخليفة تتهمه بتبديد منقولات الزوجية، بعدما تركت منزلهما، وأحيل المحضر لنيابة مصر القديمة.

وأجرت سارة خليفة مداخلة هاتفية، قالت فيها: "احنا كنا بنحب بعض جدًا، قصتنا انتهت بالجواز وبعدين جواز رسمي وشرعي وعلى يد مأذون، أنا عشت مع كهربا أحلى قصة حب في حياتي وتجوزنا ومحصلش نصيب لأسباب شخصية، وأنا طالبة عشان مجروحة منه، ومش هسمح لأي حد يجرحه بسببي، وأنا مش هقدر أسبب له أذى، لو صلنا لأي حاجة تؤذي محمود، أنا مرحتش قسم مصر القديمة ولا حاجة، أنا عامله توكيل للمحاي بقالي فترة، أنا عاوزه أطلق، وطالبة الطلاق، مدخلتش القسم، ومعرفش إني عشان الطلاق لازم أعمل محضر، ولا أنا سيبت بيت الزوجية، ولا أتهمته بـ 200 ألف دهب، ولا أعرف جابوه منين، لكن على المستوى الشخصي، أتمنى لمحمود يكون أحسن لاعب في مصر".

سألت شيما صابر المذيعة سارة خليفة عن سبب عدم إعلان زواجها مع كهربا، ردت: "كان عندنا ظروف شخصية إننا نعلن زواجنا، وقدر الله وما شاء فعل، وكل شيء قسمة ونصيب، ومش عاوزه حد يقول كلام على لساني محصلش، ويقولوا كلام محصلش، أو يجرح محمود أو يجرحني، أنا أخدت الإجراء ده عشان أطلب الطلاق وده إجراء طبيعي، ومعرفش إن الموضوع هيوصل للسوشيال للميديا، أو حد هيعرف، ومكنتش عاوزيعرف، لإننا متفقين إن محدش يعرف الموضوع".

على الجانب الآخر، خرج المأذون الشرعي الذي عقد القرآن في تصريحات صحفية وقال، إن صورته مع كهربا والمذيعة سارة خليفة تنتشر من حين لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولفت إلى أن خجله كان بسبب جلوس "سارة" بالقرب منه.

في حوار مع الإعلامي سيف زاهر عام 2020، نفى محمود عبد المنعم كهربا أنه تزوج من قبل على الإطلاق، ولم يمر بتجربة سوى خطبة نجلة عصام الحضري، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق.

وخرجت سارة خليفة في تصريحات صحفية عام 2021، وقال، أن كهربا طلقها غيابيا أمام محكمة الأسرة بزنانيري روض الفرج عام2017، وهي سعيدة بانتقاله إلى النادي الأهلي.