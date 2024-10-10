"بعد فوز السيدات".. أهلي 2005 يضرب الزمالك بثلاثية في عقر داره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

حقق فريق الأهلي مواليد 2005 فوزاً على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في قمة الجولة الثانية من كأس الاتحاد للشباب.

وسجل ثلاثية الأهلي في المباراة كلا من يوسف إسلام، يوسف عفيفي ومصطفى بهجت، فيما جاءت أهداف الأبيض عن طريق يوسف الفرنسي وعمار ياسر.

وفي سياق متصل حققت سيدات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً على نظيراتهن في الزمالك بهدفين نظيفين، في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

والجدير بالذكر أن المباراة أقيمت عصر اليوم الخميس، على ملعب القلعة البيضاء في ميت عقبة.

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