"ألو على الخط".. عبدالمنعم يوجه رسالة خاصة إلى جماهير مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

وجه محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر ونادي نيس الفرنسي رسالة خاصة إلى جماهير الفراعنة قبل مواجهة موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا.

ونشر حساب منتخب مصر عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لمحمد عبد المنعم بتعليق:"ألو منعم على الخط".

ووجه خلال عبدالمنعم رسالة خاصة إلى الجماهير قائلا:" مستنيكم يوم الجمعة في ماتش مصر ومورتانيا، في استاد القاهرة سجع مصر".

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وموريتانيا في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.