كيف يساعد المغنيسيوم على إنقاص الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - المغنيسيوم من العناصر الغذائية الأساسية التي يلعب دورا حيويا في العديد من وظائف الجسم، حيث يساعد على إنتاج الطاقة وخفض ضغط الدم، وإنقاص الوزن.

ووفقا لموقع "health"، إليك فوائد المغنسيوم للتخلص من الوزن الزائد.

كيف يساعد المغنسيوم على إنقاص الوزن؟

تعزيز عملية التمثيل الغذائي

يؤدي المغنيسيوم دورا مهما في إنتاج الطاقة في الجسم، فهو يساعد على تحويل الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام، ما يعزز عملية الأيض ويحرق السعرات الحرارية بشكل أكثر فعالية.

خفض نسبة السكر في الدم

يعمل المغنيسيوم على تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويمنع تخزين الدهون الزائدة.

تقليل الالتهاب

يُسهم هذا المعجن أيضا في تقليل الالتهاب، ما يؤدي إلى خسارة الوزن.

كبح الشهية

المغنيسيوم يحفز الأمعاء الدقيقة على إطلاق هرمون يسمى كوليسيستوكينين CCK، الذي يُعرف بقدرته على قمع الجوع وتقليل تناول الطعام، بالإضافة إلى، تعزيز الشعور.

أهمية المغنيسيوم في النظام الغذائي

نقص المغنيسيوم يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، مثل زيادة الوزن والسمنة، لذلك، من الضروري التأكد من الحصول على الكمية الكافية من هذا المعدن من خلال النظام الغذائي.

أطعمة غنية بالمغنيسيوم:

البذور والمكسرات: مثل اللوز، الكاجو، بذور اليقطين، وبذور الشيا.

الحبوب الكاملة: مثل القمح الكامل، الأرز البني، والشوفان.

الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ، اللفت، والكرنب.

الفواكه المجففة: مثل المشمش والتين.

البقوليات: مثل الحمص، العدس، والفول.

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