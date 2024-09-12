عائلة تعثر على ضيف غير متوقع في حديقة منزلها- ماذا وجدت؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، عثرت عائلة في مدينة أوبورن بولاية كاليفورنيا الأمريكية على ضيف غير متوقع في حديقة منزلها، وهو "أسد جبلي".

وفقا لما ذكره موقع "kcra"، هاجم الأسد قطة العائلة وقتلها، ما أثار حالة من الرعب والخوف لدى أفراد الأسرة.

وقال "برنت إستيس"، أحد أفراد الأسرة، بأن الأسد الجبلي دخل إلى الفناء عبر البوابة، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من فهم كيفية دخول الحيوان الضخم إلى الفناء على الرغم من اعتقاده بأن البوابة كانت مغلقة بإحكام.

وأضاف أنه استيقظ بسبب الاضطرابات التي حدثت حوالي الساعة الخامسة صباحا، وظن في البداية أنه سمع أصوات حيوانات الراكون، ولكنه فوجئ بوجود الأسد الجبلي في فناء منزله.

ولم يتمكن من الإمساك به، وقفز الأسد على جدار الفناء الخلفي وغادر.

قال "إستس" وجيرانه إنهم اعتادوا رؤية الحيوانات البرية، وحيوانات الراكون، والأفاعي الجرسية، وحتى الدببة، لأنهم يعيشون في سفوح جبال أوبورن، لكن رؤية أسد جبلي هي المرة الأولى التي يشاهدون فيها مثل هذا المشهد.

على إثر هذه الواقعة، حذرت شرطة أوبورن وهيئة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا السكان من ضرورة توخي الحذر من القطط البرية، مؤكدين على أهمية اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم من أي هجمات محتملة من أسود الجبال، ونصحت الشرطة بضرورة:

استخدام وسائل الإضاءة الخارجية لردع الحيوانات البرية.

تقليم النباتات والأشجار بشكل منتظم لمنع الحيوانات من الاختباء فيها.

تجنب ترك الطعام أو الماء مكشوفا في الخارج، حيث يجذب ذلك الحيوانات.

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