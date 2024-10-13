صورة حمزة المنسي تتصدر الترند.. الجمهور مفتون بـ"ابن البطل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الضبع:

تصدرت صورة حمزة نجل العقيد أركان حرب الشهيد أحمد المنسي، بطل "ملحمة البرث" في مدينة رفح شمال سيناء، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت تفاعلاً واسعًا بين رواد السوشيال ميديا بسبب الشبه الكبير بينه وبين والده.

وتفاعل الجمهور مع صورة "حمزة" معبرين عن إعجابهم بتشابه الشاب مع والده، وكتب أحد المستخدمين: "ابن بطل ملحمة كمين البرث برفح الأسطورة أحمد المنسى اللي تصدى هو ورفاقه الجدعان للعناصر الإرهابية ومنعوهم من احتلال الكمين حتى استشهد في سبيل الدفاع عن وطنه، نظرة الولد توحي بأنه زي أبوه طالع من عرين أسود".

وكتب حساب آخر على موقع "فيسبوك" تعليقًا على الصورة: "عندنا البطل بيخلف بطل يكمل مشواره، حمزة أحمد المنسي، واخد ملامح أبوه وشهامته وقوته، وشوية هيبقي ظابط بأمر الله وهيكمل مشوار أبوه في سيناء.. إحنا مبنخلصش ولا بننتهى".



والتقطت الصورة خلال تواجد "حمزة" في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فيما نشر المركز الإعلامي للأكاديمية صورة تجمعه برئيسها، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، بالإضافة إلى صورة أخرى لهما قبل أربع سنوات.

وعلقت الأكاديمية على الصور عبر حسابها على "فيسبوك" قائلة: "أربع سنوات تفصل بين الصورتين، أربع سنوات مضت من عمر الطفل الصغير حمزة أحمد منسي، أضافت إلى وجهه علامات النضج، بين أحضان الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري".