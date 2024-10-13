ما تأثير تناول الحلويات على قلبك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ساري إن الأشخاص الذين يفضلون الحلويات والأطعمة والمشروبات السكرية معرضون للإصابة بالاكتئاب ومرض السكري والسكتة الدماغية.

خطر السكريات

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يحبون الحلويات هم أكثر عرضة بـ 31% للإصابة بالاكتئاب، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

كما أن محبي الحلويات قد يصابون بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بمن لا يتناولونها.

وقال الدكتور نوفار جيفمان المشرف على الدراسة: "في المجموعة التي تحب الحلويات، ارتفع فيها مستويات البروتين التفاعلي سي، وهو علامة على الالتهاب".

كما أظهرت نتائج فحوصات الدم فيها مستويات أعلى من الجلوكوز، ومستويات منخفضة من الدهون، وهي علامة تحذير قوية من مرض السكري، وأمراض القلب.

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