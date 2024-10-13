يوسف الشريف رفقة لاعب كرة القدم نيمار.. والجمهور يعلق: "صورة للتاريخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان يوسف الشريف صورة له رفقة نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار، ولاقت الصورة تفاعل كبير من المتابعين.

ونشر "الشريف" الصورة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلق: "نيمار".

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من المتابعين، وجاءت التعليقات كالتالي: "العالمي، وحشنا فنك الجميل، صورة للتاريخ، فخر العرب، ملوك العالم، القيصر والساحر".

الفنان يوسف الشريف يعود للسينما بفيلم "ديربي الموت" بعد غياب استمر لمدة 7 سنوات، إذ كان أخر أعماله في السينما فيلم بني آدم الذي قدمه عام 2018.

وشارك في فيلم بني آدم، عدد من الفنانين، من بينهم: أحمد رزق ودينا الشربيني وهنا الزاهد ومحمود حجازي، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

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