25 أكتوبر.. هشام خرما يحيي حفلا في مسرح الجمهورية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المؤلف الموسيقي هشام خرما عن إحياء حفل موسيقي جديد يوم 25 أكتوبر الجاري على مسرح الجمهورية.

وخلال الشهر الماضي، وبالتزامن مع يوم السياحة العالمي، أطلق المؤلف الموسيقي هشام خرما الفيديو الموسيقي الجديد "مصر الحضارة" ضمن مشروعه الموسيقي الذي يحتفي بمعالم مصر السياحية، ويركز الفيديو الجديد على منطقة الأهرامات، ويعيد من خلاله استخدام موسيقى الفيلم الوثائقي مصر الحضارة (وادي الملوك) الذي كان ضمن مراسم موكب المومياوات، ويقدمه خرما مرة أخرى مع رؤية بصرية جديدة.

ويعتبر مشروع هشام خرما هو مجرد بداية لمزج الموسيقى بالسياحة، وتسليط الضوء ليس فقط على معالم مصر السياحية، ولكن أيضًا على المعالم السياحية العالمية، وكانت أغنية نروح لبعيد، هي أولى الأغاني التي بدأ بها مشروعه من الجونة، والثانية كانت Waiting for the Sun التي تحتفي بأهرامات الجيزة.

هشام خرما موسيقار ومنتج ومدير فني ومؤثر اجتماعي، وُلد ونشأ في القاهرة، وعاش بين ميامي وهامبورغ ودبي. في 2016، بدأ في إحياء الحفلات الموسيقية، وأحيت أوركسترا خرما، العديد من الفعاليات الدولية المهمة في مواقع أثرية وتاريخية مثل الأهرامات والقلعة بالقاهرة ومانشن هاوس في لندن.