شكرا لقرائتكم خبر عن رامي عياش لليوم السابع: أحمد عدوية كان له الفضل فى دخولى قلوب كل الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم اللبنانى رامي عياش الفنان الكبير احمد عدوية بعد رحيله مؤخراً، وقال في تصريح لليوم السابع: "رحم الله الفنان الكبير أحمد عدوية، العالم كله افتقد فنان عظيم كان له الفضل لدخولي قلوب كل الناس بعد مشاركتي معه في أغنية الناس الرايقة".

هذا ورحل عن عالمنا المطرب أحمد عدوية بعد مسيرة طويلة أبدع فيها خلال سنوات بأغان اعتبرها الكثيرون بمثابة نقلة فنية في عالم الغناء الشعبي.

كما سطر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ السينما بأغانيه الذى شارك فيها إلى جانب أهم النجوم، وفقاً لما أكده ياسر حسانين مدير أعماله.

ويعد المطرب أحمد عدوية أحد أهم المطربين فى تاريخ الأغنية العربية لما قدمه من أغان تميزت بلون مختلف وقتها، وسار على نهجه بعدها العديد من المطربين.

كما ارتبط اسم عدوية بصداقات مع نجوم الغناء مثل عبد الحليم حافظ الذى سبق وأعرب عن مدى تقديره وإعجابه الشديد به وبفنه