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الامارات | حاكم الشارقة يعتمد رفع معاش المتقاعدين الحاصلين على نسبة من المعاش التقاعدي

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الشارقة - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رفع المعاش التقاعدي للمتقاعدين الحاصلين على نسبة من المعاش التقاعدي في إمارة الشارقة، ليصل إلى الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وهو 17500 درهم، بهدف توفير الحياة الكريمة للأسرة، اعتباراً من 1 ديسمبر 2024، ويستمر سنوياً بتكلفة مالية 1 مليونا و300 ألف درهم، على أن يصرف فرق المعاش التقاعدي المكمل للحد الأدنى للعيش الكريم لجميع هذه الحالات بأثر رجعي من تاريخ التقاعد بتكلفة 4 ملايين درهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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