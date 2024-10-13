15 صورة لـ أبرد 6 مدن في العالم.. هل تجرؤ على زيارتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

هل تساءلت يوما عن أبرد مكان على وجه الأرض؟، هناك مدن تكسوها الثلوج طوال العام، حيث تصل درجات الحرارة إلى مستويات قياسية من الانخفاض.

وفقا لموقعي "accuweather" و"tripsavvy"، إليكم أبرز 6 مدن في العالم:

أستانا، كازاخستان

مدينة آستانا، عاصمة كازاخستان، نموذجا فريدا يجمع بين التطور العمراني الحديث وتحديات المناخ القاسي.

ففي هذه المدينة، ترتفع ناطحات السحاب الشاهقة إلى السماء، وتتزين الشوارع بمساجد فخمة ومراكز تجارية حديثة، إلا أن هذا الجمال العمراني يواجه اختبارا صعبا مع قدوم فصل الشتاء.

تشتهر آستانا بشتائها الطويل والقارس، حيث تتساقط الثلوج بغزارة وتتجمد الأنهار والبحيرات.

وسجلت المدينة درجات حرارة منخفضة بشكل قياسي وصلت إلى -61 درجة فهرنهايت (-51.5 درجة مئوية)، ما يجعلها واحدة من أبرد المدن في العالم.

بالرغم من ذلك، فإن متوسط درجة الحرارة في شهر يناير يبلغ حوالي -14.2 درجة مئوية، مما يشير إلى طقس شتوي قارس يستمر لعدة أشهر.

يتجمد نهر المدينة، الذي يعتبر شرياناً حيوياً للمدينة، لمدة تصل إلى خمسة أشهر في السنة، بدءا من منتصف نوفمبر وحتى أوائل أبريل.

وبالرغم من هذه الظروف المناخية القاسية، فإن سكانها يتمتعون بحياة حيوية ونشطة، حيث يمارسون العديد من الأنشطة الشتوية مثل التزلج على الجليد والتزلج على الثلج، ويستمتعون بجمال المدينة في ثوبها الشتوي الأبيض.

شلالات إنترناشيونال، مينيسوتا، الولايات المتحدة

تقع مدينة شلالات إنترناشيونال في شمال ولاية مينيسوتا الأمريكية، ويُطلق عليها اسم "صندوق الثلج للأمة"، فمع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وتساقط ثلوج غزيرة، تستحق هذا اللقب.

تتميز شلالات إنترناشيونال بأطول فترة من الأيام الباردة تحت الصفر مقارنة بأي مدينة أخرى في الولايات المتحدة المتجاورة.

أولان باتور، منجوليا

تشهد مدينة أولان باتور، عاصمة منجوليا تقلبات مناخية شديدة طوال العام، ففي الصيف تصل درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة قد تتجاوز 39 درجة مئوية، بينما تنخفض بشكل حاد في الشتاء لتصل إلى ما دون 42 درجة مئوية تحت الصفر، هذا التباين الكبير في درجات الحرارة يجعلها مدينة فريدة من نوعها، حيث تتجمد الحياة في فصل الشتاء وتزدهر في فصل الصيف.

وبالرغم من البرد القارس الذي تشهده المدينة في فصل الشتاء، إلا أنها تتمتع بجمال طبيعي خلاب.

ياكوتسك، روسيا

تشتهر ياكوتسك بكونها واحدة من أبرد المدن بشكل دائم على وجه الأرض، حيث تصل درجات الحرارة في فصل الشتاء إلى -40 درجة مئوية.

ويعتبر متحف الجليد "Permafrost Kingdom" من أبرز المعالم السياحية في ياكوتسك، حيث يمكن للزوار استكشاف نفق محفور في التربة الصقيعية، والتعرف على الحياة في هذه البيئة القاسية.

هاربين، هيلونججيانج، الصين

تقع مدينة هاربين، عاصمة مقاطعة هيلونججياج في أقصى شمال شرق الصين، وتشتهر بكونها واحدة من أبرد المدن في العالم.

لُقبت بـ "مدينة الجليد"، لأن الشمس تتوارى عن المدينة لفترات طويلة خلال الشتاء، وتغطي طبقات سميكة من الثلج والجليد الشوارع والأبنية.

تتراوح درجات الحرارة في شهر يناير عادة بين -8 و -12 درجة فهرنهايت، أي ما يعادل حوالي -22 إلى -24 درجة مئوية، وتصل إلى مستويات أدنى بكثير، حيث سُجلت درجات حرارة وصلت إلى -44 درجة فهرنهايت (-42 درجة مئوية).

بارو، الولايات المتحدة

تعتبر بارو أبرد مدينة في ألاسكا، حيث تسود فيها رياح قارسة وغطاء سحابي كثيف طوال العام، كما تصل درجات الحرارة في الشتاء إلى -56 درجة فهرنهايت (-49 درجة مئوية).

وتشتهر هذه المدينة بشتائها القارس وطول لياليها، حيث تغيب الشمس عن سماء المدينة لمدة 65 يوما متواصلة كل عام.

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