الامارات | الصين تستعيد أول قمر اصطناعي قابل لإعادة الاستخدام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وكالة الفضاء الصينية، إنها تمكنت من استعادة القمر الاصطناعي الاختباري «شيجيان-19»، وهو أول قمر اصطناعي قابل لإعادة الاستخدام والإرجاع، عند موقع دونغفنغ للهبوط في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال البلاد.

وذكرت الوكالة أنها استعادت بسلاسة جميع الحمولات القابلة للإرجاع في مجالات مثل تربية النباتات والكائنات الحية الدقيقة والتحكم الذاتي، والتحقق من صلاحية التكنولوجيا الجديدة، وتجارب علوم الفضاء.

وحقق «شيجيان-19» الذي أطلق في 27 سبتمبر الماضي عدداً من الاختراقات التكنولوجية.

واخترقت اختبارات الرحلة تقنيات رئيسة، بما فيها القدرة على إعادة الاستخدام والإرجاع دون تلف، ودرجة عالية من ضمان الجاذبية الصغرى، والتحقق من المؤشرات الفنية للجيل الجديد من منصات اختبار الفضاء عالية الأداء، والقابلة للإرجاع وإعادة الاستخدام، وحققت جميع نتائج الاختبار المتوقعة.