وظائف خالية برواتب مجزية للعمل بشركة كايرو ثرى ايه للدواجن

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة كايرو ثرى ايه للدواجن عن فرص عمل شاغرة للمؤهلات المتوسطة، برواتب مجزية، وذلك للعمل بفرع الشركة في التجمع الخامس والعاشر من رمضان وطريق الإسكندرية الصحراوي، ونتابع من خلال خدمة الوظائف الخالية على الخليج 365 تفاصيل الوظائف كالتالي:-

وظائف شركة كايرو ثرى ايه للدواجن

مطلوب محاسب. مطلوب مسؤول موارد بشرية. مطلوب مسؤول تسويق. مطلوب تخطيط سلسلة التوريد. مطلوب محلل بيانات. مطلوب موظف مبيعات. مطلوب مهندس إنتاج. مطلوب مسؤول إداري. مطلوب مهندس جودة.

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الشروط والمزايا:

يشترط أن لا يزيد السن عن 29 سنة، والوظائف متاحة للمؤهلات العليا وحديثي التخرج، ويشترط الخبرة في مجال العمل، وان يجيد اللغة الانجليزية، وتوفر الشركة رواتب مجزية حسب كل وظيفة، بالإضافة إلى توفير مواصلات، والعمل 8 ساعات يوميًا، ويوم أجازة في الأسبوع، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

طرق التقديم لشغل الوظائف

و لمن يرغب يرجى تعبئة الاستمارة الخاصة بالوظائف من خلال الرابط التالي “استمارة وظائف شركة كايرو ثرى ايه للدواجن “.