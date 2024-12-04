شحن شدات ببجي مجانا 2024 بأسلوب لن يخطر في بالك لشحن الرويال باس

الرياض - أميرة القحطاني - الكثير من اللاعبين يريدون أفضل الطرق والاستراتيجيات للحصول علي شحن شدات ببجي مجانا 2024 دون دفع أموالك في اللعبة المفضلة PUBG MOBILE، في هذا لمقال سنتحدث عن كيفية شحن شدات Royal Pass مجانًا 2024 في لعبة ببجي موبايل.

يريد العديد من اللاعبين بعض الطرق المضمونة وسريعة لشحن شدات ببجي مجانا 2024، بحيث أن لاعبي ببجي موبايل يريدون فتح البكجات وشراء الملابس ويمكنك أيضًا فتح Royal pass في التحديث الجديد للعبة PUBG والكثير من الألعاب الأخري المشابهة لببجي، وإستراتيجية اليوم سوف أريكم أفضل طريقة لشحن PUBG SHAHADAT في التحديث الأخير مجانًا ببساطة وسرعة لكي لا تضيع وقتك.

ما هو البرنامج الذي سنستعمله في شحن شدات ببجي مجانا Mining Time؟

البرنامج Mining Time وهذا البرنامج الجميل سوف تستطيع شحن شدات ببجي مجانا 2024. هو برنامج بأكثر من 100 ألف تثبيت من جوجل بلاي وأيضًا برنامج موثوق جدًا في الحصول على بطاقات جوجل بلاي بكل أريحية ويجب عليك إنشاء حساب جوجل بلاي أمريكي لأن البطاقات أمريكية لذلك تحتاج حساب جوجل بلاي أمريكي لشحن البطاقة بعد أن تأخذ البطاقة من البرنامج.

تطبيق Mining Time يمكنك أن تشحن من خلاله شدات PUBG حيث أن البرنامج يحظي بأكثر من 100 ألف تنزيل من Google Play وأيضًا برنامج موثوق فيه جدًا في الحصول على بطاقات Google Play بكل سهولة وبدون مشاكل ويحتاج التطبيق إلى متجر Google Play أمريكي لأن البطاقات أمريكية، فأنت يجب عليك إنشاء متجر جوجل بلاي أمريكي لشحن البطاقة بعد أحد البطاقة بسهولة من التطبيق.

كيفية عمل التطبيق

يوجد العديد من الطرق والإستراتيجيات للربح من التطبيق، ولكن أفضل طريقة هي مشاركة الكود مع أصحابك والترويج في مواقع التواصل الإجتماعي للرمز أو الكود الخاص بك، وبهذه الطريقة سوف تصبح عملية جمع النقاط في التطبيق أسرع لأن الجميع أصدقائك أو الناس الدين استخدموا الكود الخاص بك، ستصبح نقاطك من خلال الكود الذي روجت له 1600 نقطة، فإن استخدام الكود ومشاركته مع أصدقائك أسرع طريقة لجمع النقاط و الحصول على بطاقة جوجل بلاي وشحن شدات ببجي موبايل.

وكذلك هناك طريقة أخرى، من خلال اللعب والضغط على الصخرة أو الحجر الذي يوجد في الواجهة ومن خلال اللعبة ستحصل على نقاط أكثر ومع معاودة اللعب في اللعبة ستصل إلى الحد الأدنى المطلوب لدفع لك لبطاقة Google Play.

هل التطبيق صادق فعلا؟

نعم بالفعل، البرنامج صادق ويدفع بالفعل عن طريق بطاقة جوجل بلاي وبعد يومين أو ثلاثة أيام ستحصل على بطاقتك Google Play في حسابك على جوجل بلاي أمريكي إذا كنت شخصًا يعمل في التطبيق كثيرا، ولكن إذا كنت ستعمل التطبيق لأول مرة على جهازك، فيمكن أن يتأخر الدفع قليلاً إلى أسبوع أو 10 أيام تقريبا وسيدفع التطبيق لك بطاقات جوجل بلاي، فلا تقلق كثيرا من شحن شدات ببجي مجانا 2024.

ملحوظة:

يجب عليك أن القيام بملاحظة مهمة جدًا في التطبيق وهي وضع كود في خانة الخاصة به في البداية ثم يتيح لك فتح متجر البطاقات بالطائرة من الأنواع PayPal و Google Play والكثير من البطاقات الأخرى ويمكنك اللعب بسهولة والحصول على النقاط لأحد بطاقة جوجل بلاي وهذا هو الكود الذي ستضعه: WQXT723 لتحصل على النقاط.

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