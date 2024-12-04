سعر ومميزات وعيوب بريليانس V3 2018 بالصور – brilliance v3 2018

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت شركة بريليانس الصينية عن الموديل الجديدة من سيارة بريليانس V3 2018 عبر وكيلها الرسمي في مصر، فقد حصلت السيارة على العديد من المميزات والمواصفات الحديثة، ونري من خلال صور السيارة brilliance v3 2018 تميزها بالشكل الرياضي من الخارج والشكل الأنيق الجذاب من الداخل، بالإضافة إلى العديد من الكماليات والرفاهية الموجودة في السيارة.

وتوفرت السيارة بريليانس V3 2018 بألوان ذات جاذبية وأطلاله مميزة، وجاءت السيارة بثلاث فئات مختلفة الكماليات بأسعار مختلفة تناسب جميع الأذواق حيث بلغ سعر الفئة الأولى الأقل سعرا 260,000 جنية تقريبا، وبلغ سعر الفئة الثانية 269,900 جنية تقريبا وبلغ سعر الفئة الثالثة وهي أعلى فئة من السيارة 287,000 جنية تقريبا .