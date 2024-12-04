كود الغاء الكول تون فودافون 2024 مجانا واستفيد من رصيدك بالكامل دون ضياع

الرياض - أميرة القحطاني - يعد كود الغاء الكول تون فودافون 2024 من أهم الأكواد التي يحتاج لها عملاء شركة فودافون مصر وخاصة مع انتشار ظاهرة إشراك المستخدمين في خدمات الكول تون والخدمات الترفيهية مثل المسابقات والأخبار دون طلب من المشترك مما يتسبب في ضياع الرصيد من العملاء دون علمهم وفي الغالب يتم الاشتراك في هذه الخدمات عن طريق صفحات علي الإنترنت تروج لعروض أو مكاسب وهدايا من متاجر كبري أو برامج مسابقات بشكل وهمي وتطلب من المستخدمين إدخال البيانات ورقم الهاتف مما يتسبب في اشتراكك في خدمات لا تعلم عنها شئ ولا تستفيد منها لذا نتيجة لشكاوى العملاء قامت شركة فودافون بالاشتراك مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعمل كود الغاء الكول تون فودافون 2024 مجانا حرصا علي مصلحة العملاء.

كود الغاء الكول تون فودافون 2024 مجانا

تعتبر شركة فودافون مصر واحدة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات في مصر وتعد واحدة من أكبر شركات الاتصالات في مصر ويبلغ عدد مستخدمي الشبكة أكثر من 45 مليون عميل داخل جمهورية مصر العربية ومن أكثر المشاكل التي تصادف المستخدمين هو إيحاد أكواد إلغاء الكول تون والخدمات الترفيهية 2024 لإلغاء الخدمات التي يكونوا ليسوا في حاجة لها وتستهلك الرصيد دون داعي واليكم الآن متابعينا كود الغاء الكول تون فودافون 2023 مجانا وهو: (نجمة 155 شباك)

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خطوات طلب كود الغاء الكول تون فودافون 2024 بالتفصيل

الآن بعد معرفة كود الغاء الكول تون فودافون 2024 مجانا سوف نشرح لكم كيفية استخدام الكود في إلغاء عمليات الاشتراك في الخدمة بالتفصيل وكذلك صور واضحة للطريقة قمنا بتجريبها قبل العرض عليكم واليكم متابعينا الخطوات بالتفصيل:

ادخل علي جهات الاتصال وقم بطلب الكود (* 155 #) سوف تظهر لك قائمة لاختيار اللغة اضغط علي رقم 1 للغة العربية سوف تنتقل للقائمة التالية اختر رقم 1 خدمات القيمة المضافة في القائمة التالية اضغط علي 0 لعرض المزيد اضغط رقم 2 مراجعة خدمة الكول تون اضغط علي رقم 2 ايقاف الكول تون سوف يتم الغاء الكول تون الخاصة بك نهائيا

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