عناوين فروع كارفور في القاهرة والجيزة والإسكندرية وجميع محافظات مصر 2024

الرياض - أميرة القحطاني - نقدم لكم متابعينا أحدث عناوين فروع كارفور في محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومحافظة الإسكندرية وجميع محافظات جمهورية مصر العربية وذلك نظرا للبحث المتزايد عن أماكن عناوين الفروع في المحافظات من المتابعين الذين يرغبون في الاستفادة من عروض كارفور علي السلع المختلفة وخاصة عروض كارفور علي الأجهزة الكهربائية والتي تعد من أهم العروض التي ينتظرها الشارع المصري والتي دوما ما تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور نظرا للأسعار المتميزة للمنتجات والجودة العالية التي تمتاز بها منتجات كارفور والتي يشهد بها جميع من اشتري المنتجات من فروع كارفور المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ومن أهم العروض التي يقدمها كارفور مصر:

عروض علي الأجهزة الكهربائية (ثلاجات – غسالات – أفران – ميكروويف – ……..الخ)

عروض علي الأدوات المنزلية

عروض علي المنتجات الغذائية (اللحوم – الفاكهة – الخضراوات – مواد البقالة)

عروض علي المنظفات ومواد العناية بالبشرة والجسم والشعر

أحدث عناوين فروع كارفور في القاهرة والجيزة والإسكندرية وجميع محافظات مصر

اعرف الآن أحدث عناوين فروع كارفور مصر في جميع محافظات جمهورية مصر العربية في القاهرة والإسكندرية والجيزة ومحافظات الدلتا وصعيد مصر واستمتع بأقوي عروض وخصومات كارفور علي جميع المنتجات ووفر فلوسك ومن أهم ما يميز فروع كارفور تنوع المنتجات مما يجعلها مكان مثالي للشراء ومن أهم فروع كارفور في مصر:

المعادي – المجاورة الأولي – مدينة المعراج – الهضبة السفلي – معادي سيتي سنتر الشرق – الكيلو 37 طريق مصر إسماعيلية الصحراوي – مدينة الشروق بوابة 1 العبور – شارع حسني مبارك – جولف سيتي مول هيليوبوليس – ميدان 1258 طريق الأوتوستراد – مساكن شيراتون الجيزة – كيلو 28 طريق اسكندرية الصحراوي – داندي مول مصر الجديدة – 13 شارع دمشق المقطم – ميدان النافورة – بجوار مطعم سبكترا القاهرة – مول الأزهر – 393 شارع بورسعيد – بجوار مديرية أمن القاهرة القاهرة – مدينة السلام – امام محطة عدلي منصور القاهرة – شبرا – 34 شارع المستشفي – شبرا القاهرة القاهرة -النزهة – طريق السويس – شيراتون المطار الجيزة – مدينة 6 أكتوبر – طريق الواحات قسم أول 6 أكتوبر الجيزة – الشيخ زايد – مجمع بيفرلي هيلز – مول ويست سكوير الجيزة – المنصورية – شارع المنصورية الهرم الجيزة – الهرم – شارع الهرم – شارع محمود سامي البارودي – أمام محافظة الجيزة مدينتي مدينة الرحاب – مول افنيو بارك مصر الأسكندرية – كارفور سيتي لايت مول – تقاطع شارع أمين حسونة ومصطفي كامل – السيوف شماعة الإسكندرية – الرمل – محطة الرمل الإسكندرية – سموحة – طريق 14 مايو الإسكندرية – 21 شارع رشدي – كفر عبده الإسكندرية – العروبة كومباوند – طريق محور التعمير سيدي كرير الدقهلية -المنصورة – شارع العشرين – خلف الإستاد البحيرة – دمنهور – شارع عبد السلام الشاذلي – نادي ألعاب دمنهور الغربية – طنطا – طريق طنطا المحلة الزراعي – مول العروبة الشرقية – الزقازيق – برج نيو سيتي – مدخل شيبة طريق موقف المنصورة الزقازيق الغردقة – شاطئ الحريم – طريق الكورنيش الغردقة – طريق القري – آخر الممشي السياحي – أمام فندق البرنسيسة

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