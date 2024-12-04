كيف اجعل رقمي يظهر رقم خاص عندما اتصل بالآخرين؟| مذهل

الرياض - أميرة القحطاني - كيف اجعل رقمي يظهر رقم خاص؟ هذا السؤال يطرحه الآلاف، خصوصا من محبي التقنيات الحديثة. فالرقم الخاص هو الرقم المخفي، الذي لا يظهر عندما تقوم بالاتصال بشخص ما. يمكنك القيام بذلك لإخفاء هويتك عن شخص ما لأي غرض من الأغراض، سواء كان من باب الدعابة، أو كان الأمر يتعلق بامتلاك خصوصية.

في هذا المقال سنتعرف على طرق إخفاء رقمي عند الاتصال بشخص بالتفصيل.

كيف اجعل رقمي يظهر رقم خاص

من خلال السطور القادمة نجيبك على سؤال كيف اجعل رقمي يظهر رقم خاص..

باختصار الأمر له طريقتين، الطريقة الأولى وهي طريقة سهلة وبسيطة ويمكنك عملها الآن على هاتفك:

قم بالذهاب إلى إعدادات هاتفك الجوال.

اضغط على الاتصال أو Call إن كان هاتفك باللغة الإنجليزية.

اختر ” إظهار هوية اتصالي” بالإنجليزية: show my caller ID.

قم بإلغاء إظهار هويتك، وتأكد من ذلك قبل الخروج من القائمة.

يمكنك القيام بنفس الخطوات من جديد في حالة الرغبة باستعادة إظهار رقمك بشكل طبيعي، الأمر لن يأخذ منك ثوان فقط.

كيف اجعل رقمي يظهر رقم خاص عن طريق كود

بعض الأشخاص يفضلون استخدام الأكواد للقيام بمثل هذه العملية، لذا سنقدم لكم الآن أكواد إخفاء الرقم عند الاتصال. كل ما عليك فقط اتباع الخطوات التالية للحصول على الخدمة:

فودافون: الكود هو *43#.

اورنج مصر: الكود هو *67#.

اتصالات: #31#.

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هذه الأكواد يتم تغييرها من قبل شركات الاتصالات، لذا ننصحك بالاتصال بخدمة العملاء؛ وطلب التعرف على الكود الخاص بإخفاء هوية الاتصال أولا، وهذا حتى لا تقوم بطلب كود خاطئ. من الجدير بالذكر أن الطريقة الأولى التي قمنا بعرضها في المقال هي الطريقة التي نرشحها لك، لأنها لن تحتاج منك سوى بعض خطوات بسيطة.