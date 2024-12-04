كيف اعرف من يحاول اختراق حسابي على فيس بوك 2024؟

الرياض - أميرة القحطاني - كيف اعرف من يحاول اختراق حسابي على فيس بوك سؤال شائع ومتداول بين الكثيرين، فاختراق الحساب يعني انتهاك للخصوصية وسرقة للبيانات الشخصية. لهذا نقدم من خلال هذا المقال طريقة التعرف على الشخص الذي يحاول اختراق حسابك على الفيس لعام 2024، مع معرفة طرق تأمين الحساب بنسبة 100% لمنع الاختراق نهائيا على حسابك.

كيف اعرف من يحاول اختراق حسابي على الفيس بوك؟

سنجيبك الآن من خلال النقاط التالية على سؤال كيف اعرف من يحاول اختراق حسابي، هذا السؤال الذي يجعل الكثيرون في حالة من البحث لإيجاد دليل أن حسابهم مخترق.

النشر : بعض الهاكرز فور اختراق الحساب يقومون بنشر منشورات لا تمُت لصاحب الحساب بأي صلة، وفي الغالب تكون منشورات تشهير أو خارجة عن المألوف.

: بعض الهاكرز فور اختراق الحساب يقومون بنشر منشورات لا تمُت لصاحب الحساب بأي صلة، وفي الغالب تكون منشورات تشهير أو خارجة عن المألوف. رسالة نصية على الهاتف : عندما يحاول شخص ما اختراق حسابك و هو بالفعل مؤمّن بالكامل، سيقوم الفيس بوك بأرسال رسالة نصية إلى هاتفك المحمول، أو إلى بريدك الإلكتروني لتحذيرك أن حسابك قد تم فتحه من جهاز آخر.

: عندما يحاول شخص ما اختراق حسابك و هو بالفعل مؤمّن بالكامل، سيقوم الفيس بوك بأرسال رسالة نصية إلى هاتفك المحمول، أو إلى بريدك الإلكتروني لتحذيرك أن حسابك قد تم فتحه من جهاز آخر. الأجهزة المتصلة: إذا كنت تشك أن حسابك مخترق لكن ليس معك دليل، فقط قم بفتح آخر الأجهزة المتصلة من خلال إعدادات الفيس بوك، فهذه الطريقة تطلعك على الأجهزة الأخرى التي تقوم بفتح حسابك في الوقت الحالي.

استعادة الحساب المخترق على الفيس بوك

بعد الإجابة عن سؤال كيف اعرف من يحاول اختراق حسابي على الفيس بوك، سوف نتعرف الآن على طريقتان لاستعادة الحساب: