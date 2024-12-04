الرياض - أميرة القحطاني - كيف اعرف من زار بروفايلي على فيس بوك وانستجرام؟.. هذا السؤال من الأسئلة الشائعة بين مستخدمي الفيس بوك والانستجرام، إذ يعتقد البعض أن هناك أشخاص يقومون بالدخول على حسابه الخاص. وهذا ما يجعل المستخدم في رغبة للتعرف على هؤلاء الأشخاص الذي يدخلون بين الحين والآخر على حسابه الشخصي. لذا من خلال هذا المقال التالي سوف نتعرف على حقيقة الأمر، وهل بالفعل يمكن للمستخدمين معرفة من زار البروفايل الخاص بهم أم لا.

كيف اعرف من زار بروفايلي؟

للإجابة عن سؤال كيف اعرف من زار بروفايلي على فيس بوك وعلى انستجرام، سنقوم الآن بالتعرف على بعض الأشياء التي تخص هذين التطبيقين:

الخصوصية: من أكثر الأشياء التي يرعاها فيس بوك وانستغرام خصوصية مستخدميه، لذا لا توجد طرق مباشرة للتعرف على من زار البروفايل.

حيل ذكية: بعض الأشخاص المحترفين في التكنولوجيا بإمكانهم التعرف على من زار البروفايل، باستخدام وسيلة البحث في المصدر. هذه الوسيلة التي سنقوم بالتعرف عليها من خلال هذا المقال بشكل مباشر.

كيف اعرف من زار بروفايلي على فيس بوك

يمكنك معرفة من زار بروفايلك على موقع الفيس بوك، وهذا من خلال الحيلة التالية:

قم بالدخول على صفحتك الشخصية على الفيس بوك.

اضغط على زر الفأرة الأيمن، واختار ” مصدر الصفحة”.

قم الآن بالضغط من لوحة المفاتيح على CTRL+F.

سيظهر لك مربع للبحث في أسفل الصفحة، أكتب في هذا المربع InitialChatFriendsList.

بعد ظهور مجموعة من الأرقام، خذ كل رقم وقم بلصقه إلى جانب التبويب التالي: facebook.com/

ستتمكن الآن بكل سهولة من معرفة من زار بروفايلك.

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ملحوظة: يمكنك استخدام نفس الطريقة لموقع انستغرام، لكن شركة ميتا أصبحت أكثر حرصا الآن بسبب انتهاكات الخصوصية التي يتعرض لها العملاء، فتقوم بتغيير هذه الثغرات بين كل وقت لتأمين عملائها.