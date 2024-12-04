وظائف شاغرة لدى شركة ساتورب

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف مصفاة ساتورب

وبيّنت شركة ساتورب، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مُجدول المشروع.

– مهندس السلامة الإشعاعية.

– مدير قسم البيئة والصحة.

– أخصائي البيانات والتحليلات.

– مفتش الحماية من الحرائق.

– رئيس قسم الحماية من الحرائق.

– مدير قسم الأمن الصناعي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)