وظائف شاغرة لدى مصرف الراجحي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مصرف الراجحي

وأبرزت إدارة مصرف الراجحي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير إدارة المنتجات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول إدارة المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير الحوكمة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مصرف الراجحي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 ديسمبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يناير 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)