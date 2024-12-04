وظائف شاغرة في شركة رتال

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، وجدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال للتطوير العمراني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– وكيل خدمة العملاء.

– مهندس مشروع أول.

– أخصائي التسويق الرقمي.

– ممثل مبيعات.

– رئيس عمال اللحام.

– مشرف متجر.

– مهندس مدني.

– مشرف الصحة والسلامة والبيئة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال للتطوير العمراني، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 ديسمبر 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)