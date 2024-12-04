شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك عبدالله

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً

– مهندس أول سلامة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإلكترونيات، الميكانيكا، الكهرباء، السلامة، الصحة والسلامة)، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي أول مشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 ديسمبر 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 9 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)