وظائف شاغرة بفروع مصرف الإنماء

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن مصرف الإنماء، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المصرف في كل من جدة، والخبر، وأحد رفيدة، والرياض.

تفاصيل وظائف مصرف الإنماء

وبيّنت إدارة مصرف الإنماء، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير فرع (جدة).

– مدير منطقة بالإنابة/ المبيعات المباشرة (الخبر).

– مدير فرع (أحد رفيدة).

– مدير العلاقات (الرياض).

– مسؤول عمليات الائتمان (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مصرف الإنماء، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 ديسمبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)