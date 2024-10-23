اليابان | الإمبراطورة الأم ميتشيكو تحتفل بعيد ميلادها التسعين: رمز الأناقة والقوة في اليابان

احتفلت الإمبراطورة الأم ميتشيكو منذ أيام ببلوغها سن التسعين، متوّجة مسيرة حياة حافلة بالإنجازات والتفاني في خدمة اليابان. كما تتزامن هذه الذكرى مع مرور 65 عامًا على زواجها من الإمبراطور الأب أكيهيتو، وهو اتحاد رمزي تجاوز الأطر الملكية ليصبح نموذجاً للتعاون والشراكة. فبينما ينظر الشعب الياباني بفخر إلى هذه اللحظات التاريخية، تظل قصة ميتشيكو وأكيهيتو شاهداً حيّاً على تغيّر الأدوار الملكية وتطوّر المجتمع الياباني.

احتفلت الإمبراطورة الأم ميتشيكو بعيد ميلادها التسعين في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024. باعتبارها أول امرأة من عامة الشعب تتزوج ولي العهد الياباني وتصبح فيما بعد إمبراطورة، مثّلت ميتشيكو شخصية بارزة في الحياة العامة لأكثر من 60 عامًا. شُهدت مسيرتها بتفانٍ كبير في خدمة الأمة، حيث كانت رمزًا للتغيير والتجديد في العائلة الإمبراطورية.

أكتوبر/تشرين الأول 1934: وُلدت شودا ميتشيكو في طوكيو.

أغسطس/آب 1957: التقت ولي العهد أكيهيتو في ملعب تنس في كارويزاوا.



ولي العهد الأمير أكيهيتو وشودا ميتشيكو، المخطوبان حديثًا، يستمتعان بمباراة تنس في نادي طوكيو لاون للتنس في 6 ديسمبر/كانون الأول عام 1958. (© جيجي برس)

نوفمبر/تشرين الثاني 1958: تمت خطبة ميتشيكو لولي العهد أكيهيتو، مما أثار ضجة كبيرة في وسائل الإعلام نظرًا لكونها أول امرأة من عامة الشعب تتزوج ولي العهد. هذه الخطبة أحدثت ما يُعرف باسم ”ظاهرة ميتشي“، حيث اجتاحت اليابان موجة من الاهتمام الشعبي والإعلامي الكبير بهما، لتصبح ميتشيكو رمزًا للتحول الاجتماعي والتجديد داخل العائلة الإمبراطورية اليابانية.



شودا ميتشيكو (في الوسط إلى اليسار) خلال مؤتمر صحفي عقدته مع والديها بعد انتشار خبر خطبتها للأمير أكيهيتو. (© جيجي برس)

أبريل/نيسان 1959: زواج ميتشيكو من ولي العهد الأمير أكيهيتو وتصبح الأميرة ميتشيكو.



تظهر صورة تذكارية لزفاف ولي العهد أكيهيتو والأميرة ميتشيكو، وهما واقفان بين والديه الإمبراطور هيروهيتو (شووا) والإمبراطورة ناغاكو (كوجون). (© رويترز)



موكب زفاف ولي العهد الأمير أكيهيتو والأميرة ميتشيكو. (© رويترز)

فبراير/شباط 1961: ولادة ابنها الأول، الأمير هيرو (الذي يُعرف الآن بالإمبراطور ناروهيتو)

نوفمبر/تشرين الثاني 1965: ولادة ابنها الثاني، الأمير آيا (الذي يُعرف الآن بولي العهد الأمير فوميهيتو)



ولي العهد الأمير أكيهيتو والأميرة ميتشيكو مع ابنيهما في فندق كارويزاوا برينس، محافظة ناغانو، في أغسطس/ آب 1966. (© جيجي برس)

أبريل/نيسان 1969: ولادة ابنتها، الأميرة نوري (التي تُعرف الآن باسم كورودا ساياكو)

يوليو/تموز 1975: تعرض ولي العهد أكيهيتو والأميرة ميتشيكو لمحاولة اعتداء عندما تم إلقاء قنبلة حارقة عليهما خلال زيارتهما الأولى إلى أوكيناوا. ولحسن الحظ، لم يُصب الثنائي بأذى، مما يعكس قوة روحهما ومرونتهما في مواجهة التحديات.

نوفمبر/تشرين الثاني 1986: بعد إجلاء جميع سكان إيزو أوشيما في طوكيو بسبب ثوران جبل ميهارا، قام ولي العهد أكيهيتو والأميرة ميتشيكو بزيارة النازحين. خلال اللقاء، ركع الزوجان على أرضية صالة الألعاب الرياضية أثناء حديثهما مع المتضررين، مما أسس لأسلوب قريب ومؤثر سيستمر في علاقتهما مع الشعب حتى بعد أن يصبح أكيهيتو إمبراطورًا.



ولي العهد أكيهيتو والأميرة ميتشيكو يتحدثان إلى سكان إيزو أوشيما الذين تم إجلاؤهم في وسط طوكيو. (© جيجي برس)

يناير/كانون الأول 1989: أصبح الزوجان الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو بعد صعود أكيهيتو إلى العرش عقب وفاة والده الإمبراطور هيروهيتو (شووا).

يونيو/حزيران 1990: زواج ابنها الأمير فوميهيتو، من كاواشيما كيكو.

نوفمبر/تشرين الأول 1990: مراسم تنصيب الإمبراطور أكيهيتو



الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو يغادران القصر الإمبراطوري لحضور موكب التنصيب. (© جيجي برس)

أكتوبر/تشرين الأول 1991: ولادة أول حفيدة لها، الأميرة ماكو، للأمير فوميهيتو والأميرة كيكو.

يونيو/حزيران 1993: زواج ابنها، ولي العهد ناروهيدو، من أواادا ماساكو.



صورة تذكارية من حفل زفاف ولي العهد ناروهيدو والأميرة ماساكو، حيث يقفان بين الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو. (© رويترز)

أكتوبر/تشرين الاول 1993: الإمبراطورة ميتشيكو تفقد صوتها مؤقتًا.

ديسمبر/كانون الأول 1993: انتقال الزوجان الإمبراطوريان إلى مسكن تم تشييده حديثًا في القصر الإمبراطوري.

ديسمبر/كانون الأول 1994: ولادة حفيدتها الثانية، الأميرة كاكو ابنة الأمير فوميهيتو والأميرة كيكو.

مارس/أذار 1998: انضمام الإمبراطورة إلى موجة تشجيع في حدث سباق الزلاجات الجليدية خلال دورة الألعاب البارالمبية في ناغانو يجذب الانتباه.



(© كيودو)

ديسمبر/كانون الأول 2001: ولادة حفيدتها الثالثة، الأميرة آيكو ابنة ولي العهد ناروهيتو والأميرة ماساكو.

يونيو/حزيران 2002: الإمبراطورة ميتشيكو تحضر نهائي كأس العالم لكرة القدم في يوكوهاما، وتشاهد المباراة من المقصورة الملكية إلى جانب الرئيس الكوري الجنوبي كيم داي جونغ.



(© رويترز)

يونيو/حزيران 2005: الزوجان الإمبراطوريان يقومان بزيارة سايبان، الموقع الذي شهد معركة كبرى خلال الحرب العالمية الثانية بين القوات اليابانية والأمريكية، بعد مرور 60 عامًا على انتهاء الحرب.



الإمبراطورة ميتشيكو والإمبراطور أكيهيتو يقدمان احترامهما عند المنحدرات في سايبان، حيث لقي العديد من الجنود اليابانيين والمدنيين حتفهم. (© جيجي برس)

نوفمبر/تشرين الثاني 2005: زواج ابنتها الأميرة نوري من كورو دا يوشيكي.

سبتمبر/أيلول 2006: ولادة حفيدها الرابع، الأمير هيساهيتو ابن الأمير فوميهيتو والأميرة كيكو.



الإمبراطورة ميتشيكو تحمل حفيدها الأمير هيساهيتو بينما تتجمع العائلة الإمبراطورية لالتقاط صورة بمناسبة رأس السنة في عام 2009. غيتي إيمجيز.(© كوريتا كاكو/غاما-را فو عبر Getty Images)

أبريل/نيسان 2009: الزوجان الإمبراطوريان يعقدان مؤتمرًا صحفيًا قبل فترة وجيزة من الاحتفال بالذكرى الخمسين لزواجهما، حيث عبّرا عن عمق حبهما لبعضهما البعض.



الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة الذكرى الخمسين لزواجهما. (© رويترز)

مارس/أذار 2011: وقوع زلزال شرق اليابان الكبير، حيث قام الزوجان الإمبراطوريان بزيارة المتضررين في المنطقة لمدة سبع أسابيع متتالية.



الزوجان الإمبراطوريان يتحدثان إلى النازحين في صالة رياضية في مدينة مياكو، محافظة إيواتي، في مايو/ آذار 2011. (© جيجي برس)

أبريل/نيسان 2015: الزوجان الإمبراطوريان يقومان بزيارة بالاو لإحياء الذكرى السبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية.

أغسطس/آب 2016: الإمبراطور أكيهيتو يعرب عن رغبته في التنازل عن العرش في كلمة مصورة.

يونيو/حزيران 2017: إقرار قانون يسمح للإمبراطور أكيهيتو بالتنحي.

فبراير/شباط 2019: إقامة حفل للاحتفال بالذكرى الثلاثين لاعتلاء الإمبراطور أكيهيتو العرش.



الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو يغادران المسرح الوطني الياباني في طوكيو بعد إقامة حفل الذكرى الثلاثين لاعتلاء العرش. (© جيجي برس)

أبريل/نيسان 2019: تنازل الإمبراطور أكيهيتو عن العرش، ويصبح لقبه الإمبراطور الأب، وتصبح الإمبراطورة ميتشيكو الإمبراطورة الأم.



تنازل الإمبراطور أكيهيتو عن العرش، وتقف بجانبه الإمبراطورة ميتشيكو. (© وكالة القصر الإمبراطوري/وكالة الأناضول/ Getty Images)

مايو/أيار 2019: اعتلاء ابنها العرش ويصبح الإمبراطور ناروهيتو.



أول صورة للعائلة الإمبراطورية بعد خلافة الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو في الوسط، مع الإمبراطور الأب أكيهيتو والإمبراطورة الأم ميتشيكو على اليسار. (© رويترز)

ديسمبر/كانون الأول 2023: احتفال الإمبراطور الأب أكيهيتو بعيد ميلاده التسعين.



الإمبراطور الأب أكيهيتو والإمبراطورة الأم ميتشيكو. (بإذن من وكالة القصر الإمبراطوري، © رويترز)

أكتوبر/تشرين الأول 2024: احتفال الإمبراطورة الأم ميتشيكو بعيد ميلادها التسعين.

(النص الأصلي اللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: الإمبراطورة ميتشيكو تتحدث إلى النازحين في نيشي نوميا، محافظة هيوغو، بعد زلزال هانشين-أواجي الكبير في يناير 1995. © جيجي برس)