انت الان تتابع خبر الخزعلي والمالكي يؤكدان أهمية نزاهة وشفافية العملية الانتخابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الخزعلي في بيان، "استقبل الشيخ قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، اليوم السيد نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، حيث تبادل الجانبان التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك".

وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "مناقشة آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد"، وأكد الطرفان "ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار"، كما شددا على أهمية استمرار الحوار بين القوى الوطنية لضمان مستقبل أفضل للعراق.

وتناول اللقاء التحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة، حيث أكد الخزعلي والمالكي على "أهمية ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتهيئة الأجواء المناسبة لمشاركة واسعة تعكس إرادة الشعب وتدعم المسار الديمقراطي في البلاد".