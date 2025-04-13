انت الان تتابع خبر تعليق عراقي جديد يخص مباحثات واشنطن وطهران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وترأس الوفد العراقي، وفق البيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، فيما ترأس الوفد التركي وزير الخارجية هاكان فيدان، وشملت أجندة الاجتماع مناقشة التعاون الأمني والعسكري، ومكافحة تنظيم داعش والتدخلات الإسرائيلية في سوريا، والعدوان على غزة، فضلًا عن استعدادات حزب العمال الكردستاني لنزع السلاح.

وأكد فؤاد حسين أن "انعقاد هذا الاجتماع يعكس الجدية المشتركة في معالجة التحديات الإقليمية"، مشيرًا إلى تطورات الأوضاع في سوريا، والمفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، والحرب الدائرة في غزة.