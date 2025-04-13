انت الان تتابع خبر أعضاء في الكونغرس الأمريكي يشيدون بالنجاحات التي حققتها الحكومة العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وورد لـ الخليج 365، ان "أعضاء الكونغرس الأمريكي اشادوا خلال لقائهم برئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بغداد اليوم، بما لمسوه من نجاحات حققتها الحكومة العراقية في التنمية والبناء والاعمار وفي مختلف المجالات".

واكدوا على "اهمية العلاقة مع العراق بوصفه شريكاً مهماً في الشرق الأوسط".

وأعضاء الكونغرس الذين زاروا العراق اليوم هم مايكل بومغارتنر عن الحزب الجمهوري وآدم سميث، وجورج وايتسايدز، ووزلي بيل، وسارة جيكوبز عن الحزب الديمقراطي.

