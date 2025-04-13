انت الان تتابع خبر برلمانيات إيرانيات في العراق لتوسيع العلاقات مع "سيدات الاعمال العراقيات" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رئيسة لجنة المرأة والأسرة في مجلس الشورى الاسلامي الايراني فاطمة محمد بيكي، إن "محافظتي إيلام وقزوين تتوجهان برفقة وفود تجارية واقتصادية إلى العراق بهدف توسيع العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياحية"، مشيرة الى ان هذه اللجنة تسعى الى توسيع العلاقات التجارية مع سيدات الاعمال الناشطات واللواتي يخلقن فرص عمل، وتضع ذلك كأولوية على جدول اعمالها".



وأشارت بيكي بحسب تصريحات نقلتها وكالة "ارنا" الإيرانية، الى أنه "من الضروري بذل الجهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع التجار والناشطين الاقتصاديين العراقيين والتعرف عليهم بشكل أفضل ، لان ذلك من شأنه أن يساعد في تحقيق الاهداف بالحصول على سوق مبيعات للمنتجات المحلية".

وأوضحت انه "مما لاشك فيه، أن هذه الزيارة ستساهم في توسيع العلاقات بين العراق وإيران مستقبلا وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية الثنائية، وخاصة محافظة قزوين الايرانية، ومدن النجف وكربلاء وبابل العراقية".

واعربت رئيسة لجنة المرأة والأسرة في البرلمان الايراني عن املها أن يمهد التواصل بين القطاعين الدبلوماسيين في إيران والعراق الطريق لمزيد من التبادلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن نشهد المزيد من التبادلات التجارية.

يشار الى ان زيارة مسؤولي محافظة قزوين إلى العراق ستستمر من 11 إلى 14 نيسان/أبريل الجاري بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

