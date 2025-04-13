انت الان تتابع خبر رئيس الجبهة التركمانية حسن توران يعلن استقالته من رئاسة الجبهة (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال توران في بيان ورد لـ الخليج 365، "اليوم ١٣ / ٤ / ۲۰۲٥ قدمت استقالتي من رئاسة الجبهة التركمانية العراقية متمنياً لمن يتسنم هذه المهمة من بعدي دوام الموفقية والنجاح وسأكون داعماً له وسنداً وظهيراً".



وأضاف توران، "واعاهد كل أبناء شعبنا التركماني بأنني سأظل جندياً مدافعاً عن قضيتنا التركمانية العادلة حريصاً على وحدة بلدنا العراق وملتزماً بمبادئ الجبهة التركمانية العراقية".