انت الان تتابع خبر وزير الخارجية: وصلتنا رسائل بنية إسرائيل قصف العراق ونجحنا بإبعاد البلاد عنه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين خلال حديثه لقناة العراقية، "الهدف الأول للدبلوماسية العراقية إبعاد البلاد عن خطر الحرب ورؤيتنا حول أحداث 7 أكتوبر كانت واضحة بأنها ستجر لحروب أخرى بالمنطقة".

وأضاف أن "العراق يختلف عن دول المنطقة في علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية وطلبنا عقد جولة من الحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا خلال العام الحالي في واشنطن"، معتبرا أن "سياسة العراق هي إبعاد البلاد من نار الحرب".



ولفت حسين الى أن "الحكومة نجحت في سياسة إبعاد العراق عن الحرب لكن نحتاج الى الهدوء في الداخل".

وتابع وزير الخارجية أن "التهديدات الاسرائيلية بضرب العراق كانت واضحة وحكومتنا ودستورنا ومصالحنا تمنعنا من قرار الحرب"، مضيفا "وصلتنا رسائل بنية اسرائيل شن سلسلة ضربات على العراق وأجرينا اتصالات مع واشنطن ودول أخرى ونجحنا بإبعاد العراق عن الضربات الاسرائيلية".