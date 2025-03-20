انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يعفي مدراء في الكهرباء وأمانة بغداد‎.. فيديو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تلكؤ في المشاريع وسوء الادارة التي رافقت موجة الامطار اسقطت عددا من المدراء العامين من سلة امانة بغداد اما في وزارة الكهرباء فأسقطتهم نتائج التقييمات التي تعتمدها لاول مرة حكومة محمد شياع السوداني.



عمليات الاقالة والاعفاء التي انتهجتها الحكومة وجد فيها المراقبون خطوة كبيرة في انتاج عهد جديد في الادارات العامة للبلد وانهاء ما تراكم منها خلال السنوات السابقة التي تميزت بتراجع اداء العديد منها.