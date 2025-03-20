انت الان تتابع خبر استثمار البصرة ملاحقة بتهمة إنشاء مجمعات سكنية مخالفة (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في الوثيقة، أنه "استناداً الى أحكام المادة ( ٥/(أولاً) من قانون الادعاء العام رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ والتي عددت المهام التي يتولها جهازكم ومنها إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها استناداً الى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (۲۳) لسنة ۱۹۷۱ المعدل)) نود إخبار سيادتكم بوجود شبهات فساد ومخالفة للقوانين في هيئة استثمار محافظة البصرة ودائرة عقارات الدولة متمثلة بتمليك الأراضي للمستثمرين لأنشاء المجمعات السكنية خلافاً للمحددات البيئية وخلافاً لاستعمال التصميم الأساس للمحافظة".



وأضافت الوثيقة، "حيث يشترط في مواقع المجمعات السكنية أن تبتعد عن المواقع الصناعية وفقاً للمحددات التي وضعتها وزارة البيئة وان تستحصل موافقة الوزارة قبل منح الفرصة الاستثمارية وغيرها من الموافقات الاصولية. ومن هذه المجمعات السكنية الاستثمارية قيد الانشاء والتشييد المجمعات في منطقة الشعيبة على طريق محمد القاسم والتي يفصل بين المجمعات السكنية ومحطة كهرباء شط البصرة فقط شارع محمد القاسم وحيث تعد هذه من المناطق الصناعية".