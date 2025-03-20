انت الان تتابع خبر البرلمان يعتزم معالجة مشاكل التأخير في الحصول على الفيزا الإلكترونية العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القرة غولي في حديث لـ الخليج 365، إن "نظام التأشيرة الالكترونية للدخول الى العراق عمل به منذ يناير 2024 والتقديم يكون عبر بوابة أور الإلكترونية"، مشيرة الى ان "هذا النظام يعد خطوة في الاتجاه الصحيح في إطار الرقمنة، وهو ما يشجع على السياحة والاستثمار داخل العراق حتى تكون الاجراءات أسهل بدلا من زيارة القنصلية او السفارة".وأضافت النائبة، أن "هناك تذمرا ومشاكل وشكاوى من قبل أغلب المسافرين او السياح بسبب التأخير للحصول على التأشيرة الإلكترونية أو الإجراءات تكون صعبة عند بعض السياح، وهذا بسبب مشاكل تقنية تعرض لها هذا النظام".

وتابعت النائبة، أن "لجنة النقل والاتصالات النيابية ستقوم بمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية لان هذا الموضوع سوف ينعكس سلباً على قطاع الطيران أو القطاع السياحي، لذلك سيتم مناقشتها لتسهيل إجراءات الدخول الى العراق من كل الدول".

