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نشرة السومرية.. انتقادات حادة تطال تعديل قانون الجوازات ووفد كردي يبحث الملفات العالقة في بغداد

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نشرة السومرية.. انتقادات حادة تطال تعديل قانون الجوازات ووفد كردي يبحث الملفات العالقة في بغداد

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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