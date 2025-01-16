انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. انتقادات حادة تطال تعديل قانون الجوازات ووفد كردي يبحث الملفات العالقة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # اتفاق رسمي لوقف العدوان على غزة.. الاتفاق يشمل وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية وادخال المساعدات وتبادل الاسرى

# خلال لقائه وفد البنك الاوروبي.. السوداني يقترح إنشاء مجموعة عمل لتحديد أولويات مشاريع إعادة الإعمار والتنمية



# انتقادات شعبية حادة تطال تعديل قانون الجوازات.. مواطنون يستغربون منح الجواز الدبلوماسي للمسؤولين وعوائلهم

# تشكيل لجنة فرعية نيابية لمتابعة ملف مستحقات الإقليم.. ووفد كردي يزور بغداد قريبا لبحث المسائل العالقة

