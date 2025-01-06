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الخلافات السياسية تفشل الجلسة الاستثنائية لتمديد عمل مجلس المفوضين‎

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بغداد - ياسين صفوان - التمديد الثالث لفترة عمل مفوضية الانتخابات يثير الخلاف ويبقي مصير الجلسة الاستثنائية مجهولا، سيما بعد انقسام الكتل لفريقين، الأول يطالب باختيار أعضاء جدد والأخر يصر على التجديد لتجنب الصراعات وكسب الوقت.

الكتل الرافضة تصف خطوة التمديد بغير القانونية، مؤكدة بان الوقت كاف لاختيار أعضاء جدد للمفوضية.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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