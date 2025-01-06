انت الان تتابع خبر الخلافات السياسية تفشل الجلسة الاستثنائية لتمديد عمل مجلس المفوضين‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - التمديد الثالث لفترة عمل مفوضية الانتخابات يثير الخلاف ويبقي مصير الجلسة الاستثنائية مجهولا، سيما بعد انقسام الكتل لفريقين، الأول يطالب باختيار أعضاء جدد والأخر يصر على التجديد لتجنب الصراعات وكسب الوقت.



الكتل الرافضة تصف خطوة التمديد بغير القانونية، مؤكدة بان الوقت كاف لاختيار أعضاء جدد للمفوضية.