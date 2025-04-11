شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤدى الإفراط فى استخدام الشاشات إلى نقص هرمون النوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

إن قضاء ساعات أمام الشاشات سواء كان هاتفًا أو جهازًا لوحيًا أو حاسوبًا محمولًا وخاصةً ليلًا، قد يؤثر على نومك ومزاجك بطرق قد لا تتوقعها، ومن أهم عواقب الإفراط فى استخدام الشاشة انخفاض مستوى الميلاتونين، وهو هرمون رئيسى مسئول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، بحسب موقع تايمز ناو.

ما الميلاتونين؟

الميلاتونين هرمون تفرزه الغدة الصنوبرية فى الدماغ، غالبًا استجابةً للظلام، يُرسل الميلاتونين إشارةً للجسم بأن وقت النوم قد حان.

ويقول الدكتور مايكل بريوس، أخصائي علم النفس السريري وحاصل على دبلوم المجلس الأمريكي لطب النوم: "الميلاتونين هو هرمون الظلام - فهو يُخبر جسمك بأن النوم يجب أن يأتي قريبًا".

أضرار الضوء الأزرق من الشاشات

تُصدر الشاشات ضوءًا أزرق، يُمكن أن يُخدع دماغك ويُوهمك بأن الوقت لا يزال نهارًا، مما يُؤخر إفراز الميلاتونين،

يوضح الدكتور تشارلز تشيسلر، أستاذ طب النوم فى كلية الطب بجامعة هارفارد: "للضوء الأزرق تأثيرٌ قوى للغاية فى تثبيط الميلاتونين، حتى التعرض القصير له في المساء يُمكن أن يُغير إيقاعك اليومي لعدة ساعات".

وجدت دراسة أجريت نشرت فى مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم أن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم لا يؤخر إنتاج الميلاتونين فحسب، بل يقلل أيضًا من اليقظة في الصباح التالي وجودة نوم حركة العين السريعة.

علامات تدل على نقص الميلاتونين

صعوبة فى النوم

سوء جودة النوم

التعب أثناء النهار

اضطرابات المزاج مثل القلق أو التهيج

مشاكل في التركيز أو الذاكرة

ووفقًا للدكتورة ليزا ميدالي، أخصائية طب النوم السلوكي في جامعة شيكاغو، "عندما تظل مستويات الميلاتونين منخفضة بسبب التعرض المستمر للضوء في الليل، غالبًا ما يصاب الأشخاص باضطراب النوم المزمن والأرق والصراع مع تنظيم الحالة المزاجية.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

يعد تثبيط الميلاتونين الناتج عن وقت الشاشة شائعًا بشكل خاص في..

المراهقون الذين يمارسون ألعاب الفيديو في وقت متأخر من الليل أو يمارسون تطبيقات مثل TikTok.

الكبار يعملون حتى وقت متأخر من الليل على أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

الأطفال الذين يشاهدون الرسوم المتحركة أو مقاطع الفيديو على الهاتف قبل النوم.

عمال المناوبات الذين يتعرضون للإضاءة الاصطناعية في ساعات غير عادية.

الأطفال والمراهقون أكثر حساسية للضوء الأزرق من البالغين.

كيفية حماية الميلاتونين بشكل طبيعي

يوصي خبراء النوم بهذه العادات لحماية إيقاع الميلاتونين لديك..

حظر رقمي.. تجنبوا الشاشات لمدة 90 دقيقة على الأقل قبل النوم. استغلوا هذا الوقت للاسترخاء وممارسة أنشطة لا تتطلب شاشات".

مرشحات الضوء الأزرق أو النظارات.. تحتوي العديد من الأجهزة الآن على أوضاع ليلية تقلل من الضوء الأزرق.

ارتداء نظارات حجب الضوء الأزرق مساءً قد يساعد أيضًا في تخفيف تثبيط الميلاتونين.

إضاءة خافتة بعد غروب الشمس.. يساعد خفض إضاءة الغرفة على محاكاة الغسق الطبيعي والإشارة إلى إطلاق الميلاتونين.

جدول نوم ثابت.. اذهب إلى السرير واستيقظ في نفس الوقت يوميًا، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، لدعم دورات الميلاتونين الطبيعية".

ماذا عن مكملات الميلاتونين؟

تتوفر مكملات الميلاتونين دون وصفة طبية، لكن الخبراء يحذرون من أنها ليست علاجًا شاملًا.

يُعدّ الميلاتونين فعالًا في تغيير أوقات النوم، وليس بالضرورة في جعلك تنام نومًا أعمق أو أطول. إنه مفيد بشكل خاص لاضطرابات الساعة البيولوجية أو اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية، وليس للأرق العام".

يجب أن يتم الإشراف على الاستخدام طويل الأمد من قبل مقدم الرعاية الصحية لتجنب اختلال التوازن الهرموني الطبيعي لديك.

إذا كنت تعاني من الأرق وتقضي ساعات طويلة أمام الشاشات، فقد يكون مستوى الميلاتونين لديك غير متوازن، لذا يجب اتباع عادات صحية لاستخدام الشاشات وإعطاء الأولوية لها نظافة النوم يمكن أن يساعد في استعادة التوازن الهرموني الطبيعي وتحسين صحتك العامة.